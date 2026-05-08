Defensa de Lavín León anuncia recursos tras prisión preventiva y acusa: “Se nos dio menos tiempo”

Cristóbal Bonacic y Joaquín Lavín León | FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, confirmó que presentarán recursos para revertir la prisión preventiva decretada contra el exdiputado por presuntos delitos de corrupción.

Cabe recordar que el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió aplicar dicha medida cautelar luego de que la Fiscalía formalizara al exparlamentario por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias.

Al respecto, Bonacic señaló ante la prensa: “Paradojalmente, el fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que presentamos”.

“A esta defensa se le dio menos tiempo”

“Por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado, nos queda una serie de recursos que se van a presentar , de acuerdo a los que son más idóneos”, añadió.

Consultado por el fallo, el abogado sostuvo que “por el tenor de resolución, no veo con ninguna duda que esto es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia”.

Joaquín Lavín León | FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

“A esta defensa se le dio menos tiempo que a la parte acusadora (...) Y si el tribunal no escucha y solo recepciona una parte, obviamente, el resultado no puede ser, si no, favorable a la parte que se escuchó”, agregó.

En esa línea, Cristóbal Bonacic indicó que “eso impide que uno pueda ejercer un derecho de defensa”.