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Joaquín Lavín León ingresó a Capitan Yáber para cumplir su prisión preventiva, pero exasesor fue trasladado a Santiago 1

Tras varias jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago impuso la máxima cautelar para ambos imputados en la causa por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Gendarmería de Chile confirmó este viernes el ingreso a recintos penitenciarios del exdiputado Joaquín Lavín León y de su exasesor parlamentario, Arnaldo Emiliano Domínguez.

Ambos se encuentran formalizados en una investigación que lidera el Ministerio Público por diversos delitos vinculados a la corrupción, incluyendo fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

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De acuerdo con el reporte oficial de la institución, los imputados fueron derivados a establecimientos diferenciados:

  • Joaquín Lavín León: Fue ingresado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
  • Arnaldo Domínguez: Quedó recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Protocolos de ingreso y cautelar

La institución penitenciaria informó que ambos ciudadanos cumplieron con el protocolo estándar para el ingreso al sistema, el cual contempla los procedimientos de clasificación, segmentación y una verificación exhaustiva de su estado de salud. Estos pasos son obligatorios para garantizar la correcta ubicación de los internos dentro de la red carcelaria.

El ingreso se concretó luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictara la medida de prisión preventiva para los dos investigados. En su resolución, la justicia fundamentó la decisión al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para el éxito de la investigación, dada la gravedad de los cargos imputados y la necesidad de resguardar el avance de las diligencias.

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