Supermercado chileno da el salto y tendrá su primer local en Europa / Mint Images

En un mercado más que competitivo en Chile, como los supermercados, una cadena pequeña se ha ido haciendo espacio.

Se trata de Supermercados Cugat, empresa nacida en 1976 al alero del matrimonio de Gustavo González Cugat y Silvia Valdés Ovalle, el cual tuvo su primer local en Pichidegua, región de O’Higgins.

Desde entonces, ha sumado 17 tiendas a lo largo de la Región Metropolitana (Buin) y de Los Lagos (Puerto Montt), teniendo el plan de abrir locales en zonas extremas como Arica y Punta Arenas.

Sin embargo, Supermercado Cugat destacó también en los últimos días por el plan de internacionalización que, según información de Diario Financiero, les permitirá dar el salto a Europa.

Esto pues, construirán su primera sucursal en Europa, en un terreno de casi 5 mil metros cuadrados en Vilablareix, localidad ubicada en Cataluña, a 100 kilómetros de Barcelona, en España.

Con esto, la empresa chilena buscará hacerse espacio en uno de los mercados más competitivos, donde Mercadona concentra el 27% de las ventas, donde además destacan otros como Carrefour y Lidl.

Aun así, especialistas estiman que en 2026 se abrirán más de 800 supermercados nuevos en España, entre los cuales nuestro país tendrá representación con Supermercado Cugat.