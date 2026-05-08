Este miércoles recién pasado, Alan Saldivia volvió a Chile tras su salida de Colo Colo a comienzos de 2026 para fichar por Vasco da Gama.

El zaguero uruguayo regresó a Santiago para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Sudamericana, encuentro que terminó con triunfo por 2-1 para los brasileños, aunque con un autogol del exdefensor albo.

Tras el partido, la hinchada del conjunto itálico lanzó una ola de insultos hacia el central mientras celebraba junto a sus compañeros sobre la cancha, y el jugador finalmente respondió con un gesto que no fue captado por la transmisión televisiva.

En un registro publicado por la cuenta Forza Audax, se aprecia cómo Saldivia recibe insultos desde la galería mientras se abraza con su arquero. Sin embargo, en un momento se da vuelta y, con una sonrisa burlesca, les hace un gesto de “2-1” con los dedos a los fanáticos, quienes continuaron con los improperios.

Cabe destacar que, con esta derrota, Audax Italiano quedó tercero en el Grupo G con cuatro puntos y, momentáneamente, fuera de la zona de clasificación, a tres unidades de los líderes Vasco da Gama y Olimpia, ambos con siete puntos.