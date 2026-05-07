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Competencia para Jumbo y Lider: dónde quedará la primera tienda de PriceSmart, cadena estadounidense que llegó a Chile

La firma estadounidense de clubes de compra por membresía ya definió la ubicación del local.

Javier Méndez

Competencia para Jumbo y Lider: dónde quedará la primera tienda de PriceSmart, cadena estadounidense que llegó a Chile

En abril de este año se oficializó la llegada a Chile de PriceSmart, una cadena estadounidense parecida a un supermercado, pero que se autocataloga como un “club de compras por membresía”.

Con esta apertura, el país se suma como el mercado número 14 de la cadena. El objetivo de la firma es que los socios encuentren artículos de alta calidad a precios bajos.

En tanto, esta semana se dio a conocer cuál sería su primera locación.

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Según una consulta de pertinencia ambiental ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la cadena debutará en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, específicamente en la Carretera General San Martín Nueva.

Según los detalles, el proyecto contempla una inversión de US$9,8 millones y considera la construcción de un supermercado de 9.437 metros cuadrados sobre un lote de 3,3 hectáreas, dentro de un terreno más grande que ya cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada en febrero de 2026.

Si bien el local tendría dos pisos, solo el primero estaría destino a atender al público. De acuerdo con los documentos revisados, se considera una sala de ventas de más de 5.500 m², además de servicios complementarios como farmacia, óptica, restaurante y centro de neumáticos.

Por lo demás, también se proyectan 505 estacionamientos y capacidad para recibir a más de 2.300 personas. Sobre plazos, el cronograma considera aproximadamente un año de ejecución desde la obtención del permiso ambiental.

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Así luce una tienda de PriceSmart en Costa Rica.

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