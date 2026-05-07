Romero revela desconocido gesto de Correa en el triunfo de Colo Colo ante Coquimbo: “Me lo cedió a mí”

La dupla de Maximiliano Romero y Javier Correa fue determinante en el último triunfo de Colo Colo por 3-1 sobre Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026, donde ambos delanteros se reencontraron con el gol en el Estadio Monumental.

A días de la victoria sobre el cuadro pirata, Romero reveló un desconocido detalle del penal que convirtió y abrió la cuenta. Lejos de haberlo pedido, confesó que fue el propio Correa quien, de forma completamente espontánea, le cedió la responsabilidad camino al partido.

“Él me lo cedió a mí en el micro, ya que veníamos hablando sobre cosas del partido y yo me quedé como, bueno, dale, gracias”, contó el exatacante de O’Higgins en el último capítulo del programa ‘No Es Para Tanto’ de TNT Sports.

Sobre la rivalidad con Correa, agregó que: “No hay competencia. Bueno, hay competencia sana. Él quiere hacer goles, yo quiero hacer goles”.

Además, Romero repasó sus primeros meses en Colo Colo y explicó por qué decidió fichar en los albos: “Es el club más grande de Chile y hay objetivos que hay que cumplir. Eso me llamó la atención. Fueron buenos meses para mí, para mi carrera, para mi familia también. La verdad que están muy cómodos acá”.

Por último, habló de su relación con Arturo Vidal y no escatimó en elogios: “Me sorprendió, porque una persona de esa magnitud que jugó en muchos lugares y ganó muchos títulos, que sea tan simple y tan sencilla... Cuando él habla hay que escucharlo porque sabe mucho”.