;

VIDEO. Jugador interrumpió a su presidente tras llegar a la final de la Conference League: lanzó esta petición

El volante del Rayo Vallecano, Pathé Ciss, protagonizó un llamativo momento cuando el mandamás del club hablaba con la prensa.

Daniel Ramírez

@marca

@marca

Rayo Vallecano hizo historia este jueves al clasificar a la final de la UEFA Conference League luego de eliminar a Racing de Estrasburgo en semifinales.

Esta clasificación marca un hito histórico para el club español, ya que por primera vez jugará una final continental. Los franjirrojos se medirán contra Crystal Palace el próximo 27 de mayo para definir al campeón del torneo europeo.

La petición de un jugador del Rayo Vallecano a su presidente

Tras avanzar a la final de la UEFA Conference League, el volante del Rayo Vallecano, Pathé Ciss, protagonizó un llamativo momento cuando el presidente del club, Martín Presa, hablaba con los periodistas en la zona mixta del estadio.

Revisa también:

ADN

El futbolista interrumpió la entrevista y, frente a toda la prensa, le pidió al dirigente que se comprometa con premios económicos para el plantel por haber llegado a la final.

A pesar de la sorpresa que se llevó, el mandamás del Rayo Vallecano se tomó con humor la situación y prometió un bono para los jugadores.

Revisa el momento

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad