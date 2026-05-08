Rayo Vallecano hizo historia este jueves al clasificar a la final de la UEFA Conference League luego de eliminar a Racing de Estrasburgo en semifinales.

Esta clasificación marca un hito histórico para el club español, ya que por primera vez jugará una final continental. Los franjirrojos se medirán contra Crystal Palace el próximo 27 de mayo para definir al campeón del torneo europeo.

La petición de un jugador del Rayo Vallecano a su presidente

Tras avanzar a la final de la UEFA Conference League, el volante del Rayo Vallecano, Pathé Ciss, protagonizó un llamativo momento cuando el presidente del club, Martín Presa, hablaba con los periodistas en la zona mixta del estadio.

El futbolista interrumpió la entrevista y, frente a toda la prensa, le pidió al dirigente que se comprometa con premios económicos para el plantel por haber llegado a la final.

A pesar de la sorpresa que se llevó, el mandamás del Rayo Vallecano se tomó con humor la situación y prometió un bono para los jugadores.

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