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Estuvo cerca de llegar a la U y ahora arremete contra Azul Azul: “Trataron de desprestigiarme”

El técnico uruguayo Jorge Fossati repasó las negociaciones que sostuvo con la dirigencia de los aziles tras la salida de Francisco Meneghini.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

El técnico uruguayo Jorge Fossati vivió a disparar contra Azul Azul tras su fallida llegada a la banca de Universidad de Chile. A mediados de marzo, el estratega de 73 años estuvo a un paso de llegar al CDA tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini, pero finalmente fue descartado y la dirigencia se decantó por Fernando Gago.

En diálogo con La Tercera, el entrenador charrúa expresó su malestar por el trato que recibió durante las conversaciones con la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo y afirmó que buscaron dañar su imagen pública ante la hinchada azul.

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“En la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva”, contó el DT.

Fossati explicó que sus principios profesionales fueron el primer punto de quiebre con Mayo. “Yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética. Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar", apuntó.

“Y él me dijo que sí, que por eso habían empezado una ronda de entrevistas. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije. Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no estoy acostumbrado a esto. Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Entonces le digo, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás", agregó.

“Trataron de desprestigiarme”

Además, el exseleccionador de Perú aprovechó de desmentir algunos rumores que surgieron en ese momento. “Salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura. Quien filtre algo de lo que se habla en el club, para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un ‘sapo’, como dicen en Perú“, enfatizó.

“No sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses. Hay empresarios que patean para cualquier lado y hay prensa que repite cualquier cosa... hacen mandados. Serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente”, complementó.

Finalmente, Fossati reconoció que le seducía la idea de dirigir en el fútbol chileno, pese al amargo desenlace. “La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba. Lo lamento, porque la verdad era algo que me entusiasmaba”, cerró.

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