Operativo de la PDI sacude a un nuevo club del fútbol chileno: detectives llegaron a complejo deportivo

El pasado lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) causó impacto en Universidad de Chile tras realizar un allanamiento en las dependencias del Centro Deportivo Azul, en el marco de la investigación por el Caso Sartor que involucra al expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó otro procedimiento vinculado a un club del fútbol chileno. Durante este viernes, efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI llegaron hasta el Complejo Deportivo Mantagua, lugar de entrenamiento de Santiago Wanderers.

¿La razón? Según averiguó el reportero de ADN Deportes, Álvaro Choupay, el operativo responde a una investigación en curso luego de la denuncia de un jugador de la categoría Sub 20 del elenco caturro por el robo de sus pertenencias.

El episodio ocurrió en enero de este año y habría tenido lugar en las dependencias de la institución en Valparaíso. Por ese motivo, la PDI inició un proceso investigativo que derivó en la visita a Mantagua por parte de la BICRIM de Quintero, con el objetivo de realizar entrevistas y recabar antecedentes.

Desde Santiago Wanderers señalaron a ADN Deportes que han entregado todas las facilidades para la investigación en curso, aunque aclararon que se trata de una situación que no les compete como club.

De momento, se desconoce la identidad de él o los involucrados, aunque lo cierto es que el caso corresponde a las series formativas del equipo porteño.