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Exdelantero de la U de Chile sufre dura enfermedad: solicitan recaudar fondos para ir en su ayuda

Pedro Pablo Díaz, quien padece ELA, se encuentra en Chillán y requiere de recursos para solventar su día a día.

Carlos Madariaga

Exdelantero de la U de Chile sufre dura enfermedad: solicitan recaudar fondos para ir en su ayuda

Exdelantero de la U de Chile sufre dura enfermedad: solicitan recaudar fondos para ir en su ayuda / Revista Deporte Total

En 2023, el fútbol chileno quedó conmovido luego que se diera a conocer la delicada situación médica que atraviesa el exdelantero Pedro Pablo Díaz.

Quien fuera campeón en el ascenso 1989 con la U de Chile, club que marcó su carrera, fue diagnosticado desde entonces con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), lo que implica una lucha diaria por su vida ante esa enfermedad degenerativa.

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Tres años después de que se diera a conocer su estado de salud, Pedro Pablo Díaz se mantiene en Chillán, su ciudad natal, acompañado de equipo médico.

Si bien recibe apoyo de la Fundación ELA, cercanos al exatacante apuntaron en una campaña vía redes sociales que necesita de válvulas y una máquina que le permita respirar mejor, además de una cama que le permita dormir casi sentado.

A sus 65 años, se ha dado a conocer el presente de Pedro Pablo Díaz con tal de recaudar recursos para financiar lo que requiere.

Para ello, se habilitó la cuenta vista en el Banco Itaú, a su nombre y el RUT 8.898.512-5, con tal de reunir los depósitos de quienes puedan ir en su ayuda.

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