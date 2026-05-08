;

Preocupación total: jugador del fútbol chileno se desvanece y sufre convulsiones en actividad con hinchas

Gonzalo Bustos, volante de San Luis, tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Biprovincial de Quillota.

Javier Catalán

Foto: @sanluisdequillota

Foto: @sanluisdequillota

La noche de este jueves, el jugador de San Luis, Gonzalo Bustos, generó gran preocupación tras desvanecerse y sufrir convulsiones mientras participaba en una actividad social junto al cuadro quillotano.

Según informó Diario El Observador, el volante de 25 años se encontraba compartiendo con la hinchada oficial de los “Canarios” en una reunión que se realiza semanalmente los jueves en la sede del club. Sin embargo, en un momento se descompuso repentinamente.

Cuando la actividad ya estaba por finalizar y Bustos se sacaba fotos con algunos fanáticos, cayó al suelo desmayado y fue atendido por algunos de sus compañeros de equipo también presentes. Luego, al intentar volver a ponerse de pie, nuevamente se desvaneció. En ese instante, el presidente de San Luis, Eduardo Rey, decidió llamar a una ambulancia.

Revisa también:

ADN

El futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde quedó internado de inmediato y se le realizó una transfusión de sangre. Actualmente, continúa hospitalizado a la espera de un diagnóstico definitivo.

El cuadro quillotano se pronunció a través de redes sociales sobre la situación, confirmando lo sucedido con Gonzalo Bustos y señalando que este viernes se le realizaron diversos exámenes para determinar el origen de la complicación de salud.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad