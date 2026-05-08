Preocupación total: jugador del fútbol chileno se desvanece y sufre convulsiones en actividad con hinchas

La noche de este jueves, el jugador de San Luis, Gonzalo Bustos, generó gran preocupación tras desvanecerse y sufrir convulsiones mientras participaba en una actividad social junto al cuadro quillotano.

Según informó Diario El Observador, el volante de 25 años se encontraba compartiendo con la hinchada oficial de los “Canarios” en una reunión que se realiza semanalmente los jueves en la sede del club. Sin embargo, en un momento se descompuso repentinamente.

Cuando la actividad ya estaba por finalizar y Bustos se sacaba fotos con algunos fanáticos, cayó al suelo desmayado y fue atendido por algunos de sus compañeros de equipo también presentes. Luego, al intentar volver a ponerse de pie, nuevamente se desvaneció. En ese instante, el presidente de San Luis, Eduardo Rey, decidió llamar a una ambulancia.

El futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde quedó internado de inmediato y se le realizó una transfusión de sangre. Actualmente, continúa hospitalizado a la espera de un diagnóstico definitivo.

El cuadro quillotano se pronunció a través de redes sociales sobre la situación, confirmando lo sucedido con Gonzalo Bustos y señalando que este viernes se le realizaron diversos exámenes para determinar el origen de la complicación de salud.