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FOTOS. Escándalo en la Premier League: apartan a jugador por filtración de chats con menor de 15 años

Álex Jiménez, futbolista del Bournemouth, habría estado escribiéndose con una joven con intenciones de concretar un encuentro en persona.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Robin Jones - AFC Bournemouth

El futbolista español del Bournemouth, Álex Jiménez, fue apartado del equipo luego de que en las últimas horas se filtraran supuestos chats suyos con una menor de 15 años en Instagram.

Los registros comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde el lateral de 21 años supuestamente conversaba con la adolescente y manifestaba intenciones de conocerla, pese a la diferencia de edad.

Me gustan las chicas pequeñas. Nunca he estado con una chica de 15 años”, es uno de los presuntos mensajes que aparecen en las capturas y que rápidamente generó repudio hacia el canterano del Real Madrid.

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A raíz de esta situación, el club de la Premier League tomó cartas en el asunto y, a través de un comunicado, confirmó que el jugador no será considerado para el partido de este fin de semana ante Fulham.

“El Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando. El club no hará más comentarios al respecto por el momento”, escribieron.

Cabe destacar que el futbolista es una de las piezas fijas de los “Cherries” y que en la presente temporada ha disputado 31 partidos en la Premier League, anotando un gol.

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