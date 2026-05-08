El futbolista español del Bournemouth, Álex Jiménez, fue apartado del equipo luego de que en las últimas horas se filtraran supuestos chats suyos con una menor de 15 años en Instagram.

Los registros comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde el lateral de 21 años supuestamente conversaba con la adolescente y manifestaba intenciones de conocerla, pese a la diferencia de edad.

“Me gustan las chicas pequeñas. Nunca he estado con una chica de 15 años”, es uno de los presuntos mensajes que aparecen en las capturas y que rápidamente generó repudio hacia el canterano del Real Madrid.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

A raíz de esta situación, el club de la Premier League tomó cartas en el asunto y, a través de un comunicado, confirmó que el jugador no será considerado para el partido de este fin de semana ante Fulham.

“El Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando. El club no hará más comentarios al respecto por el momento”, escribieron.

Cabe destacar que el futbolista es una de las piezas fijas de los “Cherries” y que en la presente temporada ha disputado 31 partidos en la Premier League, anotando un gol.