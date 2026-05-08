Presidente Kast respalda opción de decretos si fracasa megarreforma: “Los gobiernos siguen gobernando”

El Presidente José Antonio Kast respaldó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que, si el proyecto de Reconstrucción Nacional no avanza en el Congreso, el Gobierno continuará impulsando su agenda económica a través de otras herramientas administrativas, incluidos decretos .

Fue en un seminario organizado por Clapes UC cuando el secretario de Estado sostuvo: “A mí me preguntaron: ¿Qué pasa si no se aprueba la ley? Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque existe la gestión y también están los decretos”.

Agencia Uno | Jorge Quiroz / Oscar Guerra Ampliar

Al respecto, en medio de su viaje oficial a Costa Rica, el jefe de Estado no descartó impulsar decretos si la iniciativa no logra los apoyos necesarios en el Congreso. “Si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando”, partió diciendo.

“Hay materias que no requieren ley”

Luego añadió: “Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a llevar al Poder Legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así”.

“Hay situaciones donde el gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto ”, indicó el Presidente José Antonio Kast.

Finalmente, remarcó que “hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos”.