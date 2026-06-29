La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el gobierno intentó bloquear su regreso al país en medio de la emergencia provocada por los devastadores terremotos, asegurando que el régimen llegó incluso a cerrar el espacio aéreo para impedir su ingreso.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado afirmó que se encontraba en Ciudad de Panamá con la intención de viajar a Venezuela para colaborar con las labores de ayuda.

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“El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, sostuvo. Según la dirigente, la medida también habría afectado a “miles de compatriotas” que buscaban regresar para asistir a los damnificados, además de obstaculizar el ingreso de rescatistas internacionales y el trabajo de periodistas que cubren la catástrofe.

La opositora aseguró que la prioridad es acompañar a las víctimas y apoyar la reconstrucción del país. “Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, escribió.

Asimismo, acusó a las autoridades de intentar ocultar la magnitud del desastre al restringir el flujo de información. “Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas”, afirmó.

Machado agregó que, tras las críticas, las restricciones al espacio aéreo fueron revertidas, aunque denunció que continúan las presiones contra quienes buscan facilitar su retorno. “Esto no se trata de mí, sino de un país en duelo que necesita estar unido”, señaló, reiterando que hará “lo que haya que hacer” para regresar y colaborar en la respuesta a la emergencia.

La denuncia se produce días después de que la dirigente anunciara públicamente su decisión de volver a Venezuela para participar en las labores de apoyo a los afectados por los terremotos, que han dejado miles de víctimas y una grave crisis humanitaria.