Fiscalía solicita 14 años de cárcel para exalcalde de Puerto Montt por millonario fraude en fondos para educación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un nuevo y decisivo capítulo judicial para la Región de Los Lagos, la Fiscalía Regional, a través de su Unidad Anticorrupción, oficializó este viernes la acusación en contra de ocho imputados en una causa ligada a la Municipalidad de Puerto Montt.

La investigación, que se extendió por varios meses, apunta a una red de corrupción y fraude que habría operado al interior del municipio, malversando recursos críticos para la educación pública local.

Para este caso, el Ministerio Público ha solicitado penas de cárcel efectiva que reflejan la gravedad de los delitos imputados.

Entre las solicitudes más altas destaca la del exalcalde de la comuna, Gervoy Paredes, para quien el ente persecutor exige una condena de más de 14 años de presidio.

Por su parte, para el exdirector del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Alban Mancilla, se han solicitado más de 12 años de cárcel.

Ambos son señalados como figuras centrales en el esquema que permitió la salida irregular de caudales públicos.

El botín de la educación: $500 millones defraudados

El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Marco Muñoz, detalló que la acusación contempla una serie de delitos graves, que respaldan la solicitud de la justicia.

Los ilícitos en cuestión son: "Enriquecimiento patrimonial injustificado de funcionarios públicos, fraude al fisco reiterado, que ocasionaron o generaron un perjuicio fiscal de más de $500 millones de pesos respectos de fondos de la subvención especial preferencial".

“Se trata de recursos públicos destinados a mejorar la equidad y la calidad de la educación de jóvenes prioritarios y preferentes del quintil más vulnerable de la población”, detalló.

Asimismo, el fiscal consignó que consideran los “delitos de soborno, cohecho y lavado de activos”.

La reacción municipal

El actual alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reafirmó que el rol activo del municipio, remarcando que se actúa como querellante en la causa.

Al término de la jornada, la autoridad comunal lamentó que los delitos afecten directamente el futuro de la comuna: “Que se vulnere a nuestros niños sacándoles sus recursos es un gran daño que se ocasiona a todos los puertomontinos”.

También valoró el hecho de “que las instituciones funcionen y el gran trabajo que hizo la fiscalía, investigaciones y a Carabineros”.

Próximos pasos

Tras el cierre de la investigación, el tribunal ha programado la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 2 de junio.

En dicha instancia, se revisarán todos los antecedentes y pruebas reunidas por el Ministerio Público para dar inicio al juicio definitivo que determinará las responsabilidades de los ocho acusados en este histórico caso de corrupción municipal.