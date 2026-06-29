Quién es Joachim Klement, el matemático al que Neymar le “dedicó” el triunfo de Brasil ante Japón / Soccrates Images

En las semanas previas al Mundial 2026, en el marco de la serie de “predicciones” de cara a la cita planetaria, sorprendió un nombre.

Se trata del matemático alemán Joachim Klement, que desarrolló un modelo con el cual acertó a los últimos tres ganadores de la Copa del Mundo.

En esa proyección, anticipó que Países Bajos levantará el título y apuntó también a algunas de las llaves de dieciseisavos del Mundial 2026.

Al respecto, se le consultó en ESPN Brasil por el choque del “Scratch” ante Japón, sembrando dudas respecto al futuro de la “Canarinha”.

“Son un equipo mucho más competitivo y equilibrado (...) Veo que Japón puede dar la sorpresa, aunque lo más probable es que Brasil gane”, remarcó Klement.

Parte da previsão do Joachim Klement para o Brasil na Copa do Mundo se confirmou. O economista alemão, que ganhou fama por acertar os campeões das últimas três edições do torneio, projetou em entrevista à ESPN que a Seleção terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão… pic.twitter.com/JBUo7IoYnK — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 26, 2026

Sin embargo, el favoritismo del alemán por los nipones no cayó nada bien en Brasil.

Es así que, una vez consumado el agónico triunfo sobre Japón, Neymar le dedicó un posteo en “X” al matemático.

“Señor Joaquim Klement, por favor intentalo en el próximo Mundial”, fue lo que escribió el jugador del Santos, burlándose del fallido pronóstico.