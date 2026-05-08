“No se puede tomar a la burla”: Presidente Kast exige “seriedad legislativa” ante anuncio de miles de indicaciones a plan de reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast emitió este viernes duras críticas contra un sector de los diputados de oposición antes de emprender su regreso a Chile desde Costa Rica. El mandatario, tras participar en la asunción de la presidenta Laura Fernández, calificó como una falta de “seriedad legislativa” el anuncio de un “tsunami” de indicaciones al Plan Nacional de Reconstrucción.

La molestia del Jefe de Estado se originó tras la difusión de una conversación en el pódcast Provócame, conducido por Darío Quiroga, donde parlamentarios opositores dialogaron sobre la estrategia frente a la iniciativa gubernamental.

Kast denunció que los legisladores utilizaron un tono de “burla” y un vocabulario inapropiado, mencionando incluso la intención de causar “sufrimiento al gobierno”. Al respecto, el mandatario enfatizó que dicho sufrimiento lo termina padeciendo la ciudadanía y no las autoridades.

Proporcionalidad y debate legislativo

El Jefe de Estado cuestionó la viabilidad técnica de las 2.000 indicaciones anunciadas, considerando que el proyecto de ley cuenta con poco más de 30 artículos. En ese sentido, solicitó a los parlamentarios acreditar que efectivamente han leído el mensaje presidencial y el articulado completo de la norma antes de proponer cambios masivos que, a su juicio, no constituyen “ninguna propuesta real”.

A pesar de las críticas dirigidas a este grupo, Kast destacó que el Ejecutivo ha mantenido diálogos con otras fuerzas políticas donde ha encontrado una actitud distinta y disposición al entendimiento. “No se puede tomar a la burla un proceso legislativo como el que estamos llevando”, sentenció el Presidente, quien reiteró que amenazar con obstruir la tramitación es no entender la labor parlamentaria.