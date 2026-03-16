“Hay un tema organizacional que nadie te dice”: hija de Nelson Acosta revela dificultades en el cuidado de su padre

Desde hace años, el estado de salud de Nelson Acosta ha sido una verdadera preocupación para los aficionados del fútbol chileno.

El reconocido exentrenador de la selección chilena, que llevó a La Roja al Mundial de Francia 1998, fue diagnosticado con Alzheimer en 2017 y, con el paso de los años, su situación ha ido empeorando.

Actualmente, el también extécnico de clubes como Cobreloa, Unión Española y O’Higgins, entre otros, está bajo los cuidados de su hija, Silvana Acosta, quien es médico cirujana especializada en longevidad y antienvejecimiento. En una reciente entrevista con Revista Sábado de El Mercurio, reveló aquello que no se ve de ser tutor de un adulto mayor que necesita supervisión las 24 horas del día.

Lo primero que relató fueron las dificultades que enfrentó para conseguir renovar el carnet de identidad de su padre, algo en lo que tardó más de un mes, entre papeleos, viajes de cuatro horas y diversos pormenores que solicitaban en el Registro Civil de San Vicente de Tagua Tagua.

“Estos trámites se supone que son para ayudar a las personas que están siendo cuidadas, pero al final lo que hacen es impedir el cuidado, dificultar el cuidado. Nadie se detiene a pensar que esa solicitud que están demorando está afectando precisamente a la persona que se supone están defendiendo”, aseguró Silvana sobre la burocracia que vivió.

“Uno quisiera preocuparse solamente de lo que sí está programado para hacer: entregar amor, cariño y cuidado. No estar en una oficina del Registro Civil una y otra vez sacando números”, agregó sobre la misma situación.

En la misma línea, mencionó un consejo que siempre le daba el exentrenador. “Él siempre me decía: Silvana, si uno no va a hacer algo bien, mejor no lo haga. Se preocupaba mucho de que en los equipos hubiera buen camarín, gente que aportara, que uniera. Y no siempre elegía al más capaz o al más hábil, sino la persona mejor para determinado proyecto”, señaló.

“Siento que es un privilegio poder cuidar a mi papá. Uno quisiera estar solo ahí, apapachando, pero hay un tema organizacional que nadie te dice que existe. Y el llamado es a eso: a que las instituciones tengan la perspectiva de la persona que cuida, para que los procesos se faciliten y el cuidador pueda dedicarse a lo que realmente importa”, cerró Silvana Acosta.