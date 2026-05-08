Este sábado, Colo Colo recibirá a Deportes Concepción por la Copa de la Liga en un encuentro vital para las aspiraciones albas de clasificar a los octavos de final del torneo, ya que comparte el liderato del grupo con Coquimbo Unido.

Sin embargo, la situación es totalmente distinta para el “León de Collao”, que ya está virtualmente eliminado del certamen y no tiene demasiado en juego en su visita al Estadio Monumental.

De hecho, fue el propio entrenador lila, Walter Lemma, quien en conferencia de prensa reconoció que la Copa de la Liga no es la prioridad del club y que todos los esfuerzos están enfocados en salir de la zona de descenso en la Liga de Primera.

“La importancia de la copa no es la misma que la de la liga para nosotros, y en la liga claramente estamos mejor. Si bien somos profesionales y anímicamente nos sirve ganar, nosotros nos estamos preparando para la liga, sin ninguna duda”, afirmó el exayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo.

“Es una copa importante para algunos y para otros no tanto. A los equipos que pelean abajo les va a costar ser protagonistas, porque en realidad la cabeza está puesta en la liga, en salir de esa zona. A nosotros nos sirve mucho el partido con Colo Colo y vamos a salir a tratar de ganar”, cerró Lemma.