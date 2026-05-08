“Hoy se juega de local”: Ra Díaz sorprende en la previa del concierto de Korn en Chile

Este viernes 8 de mayo, Korn se presentará en el Parque Estadio Nacional, un reencuentro con sus fanáticos nacionales que llevan esperando nueve años para poder ver otra vez a la banda liderada por Jonathan Davis.

En la formación de la agrupación estadounidense se encuentra el bajista chileno, Ra Díaz, quien compartió su alegría de poder presentarse en el territorio nacional con una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Hoy se juega de local”, escribió el oriundo de Viña del Mar, quien posó con la camiseta de Everton y un bajo con la bandera chilena.

Ra Díaz recibió diversos comentarios por su fotografía, quienes aplaudieron al bajista por presentarse en nuestro país.

El concierto de Korn en Chile está agendado para este viernes 8 de mayo a partir de las 21:00, antes se presentarán las bandas Spirit Box, Seven Hours After Violet y la agrupación chilena, Chances.