Cadem: percepción de aumento del delito cae 25 puntos y marca su mayor baja desde 2014 / Oscar Guerra

Una importante disminución registró la percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos meses, de acuerdo con la última encuesta Cadem, publicada este domingo 3 de mayo.

Según el sondeo, un 47% de los encuestados cree que los delitos han crecido en el último tiempo, lo que representa una caída de 25 puntos en comparación con agosto de 2025 y constituye el descenso más significativo desde 2014.

En paralelo, un 45% considera que la delincuencia se mantiene igual, lo que implica un alza en esta percepción, mientras que solo un 6% estima que ha disminuido.

Otro indicador que muestra una variación relevante es la percepción de violencia asociada a los delitos. Un 59% opina que la delincuencia es más violenta, cifra que baja 30 puntos respecto de mediciones anteriores.

Sin embargo, el temor a ser víctima de un delito sigue siendo alto, alcanzando un 70%, con una leve disminución de cinco puntos.

⭕ #Cadem La percepción de que la delincuencia ha aumentado en los dos últimos meses cae de manera significativa a 47%, 25 puntos menos que en agosto del 2025, siendo la baja más importante desde 2014.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/UjbWwtTJUP — Cadem_cl (@Cadem_cl) May 3, 2026

Pese a esta mejora en la percepción general, persiste una sensación crítica respecto de la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno.

Un 67% de los encuestados considera que el Estado está sobrepasado por la delincuencia, mientras que un 78% identifica al crimen organizado como el principal problema en materia de seguridad.

Delitos de mayor preocupación en Chile

En cuanto a los delitos que generan mayor preocupación, el robo o hurto con violencia encabeza la lista con un 36%, seguido del robo en viviendas con un 35%. Más atrás aparecen las encerronas o portonazos (31%), los homicidios o sicariatos (25%) y la violencia en espacios públicos (24%).

Respecto a las responsabilidades para abordar esta problemática, un 54% apunta al Gobierno como el principal encargado de enfrentar la delincuencia, seguido por los tribunales y jueces con un 30%.