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Diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete sufren encerrona en Macul: hay dos menores de edad detenidos

El asalto ocurrió cuando la parlamentaria regresaba de sus labores distritales; dos delincuentes resultaron detenidos tras no lograr llevarse el vehículo.

Mario Vergara

Matías Castillo

Violento ataque en Lo Espejo

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01:14

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La diputada Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de una encerrona frustrada durante la tarde de este jueves, mientras regresaban desde la sede parlamentaria hacia el domicilio de la legisladora. El hecho se registró en el momento en que ambas se disponían a estacionar el vehículo frente a la vivienda de Pizarro, tras una jornada de trabajo distrital.

Según los testimonios entregados, el asalto fue perpetrado por un grupo de cinco personas, presuntamente adolescentes, quienes abordaron a las mujeres para intimidarlas con armas blancas. Bajo amenaza, los delincuentes lograron sustraer las llaves del automóvil y subirse al mismo con la intención de sustraerlo.

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Sin embargo, el robo no pudo concretarse debido a que los asaltantes no consiguieron encender el motor del vehículo. Ante la imposibilidad de llevarse el móvil, los sujetos decidieron abandonar el lugar y escapar a pie por las calles aledañas.

Tras el incidente, Carabineros inició un procedimiento que permitió la detención de dos de los involucrados, ambos menores de edad. Los imputados fueron trasladados hasta las dependencias de la 46 comisaría de Macul, lugar donde también se dirigieron la diputada Pizarro y su colaboradora para prestar declaraciones y oficializar la denuncia.

A través de su cuenta oficial en X, la parlamentaria se refirió al suceso confirmando que tanto ella como su jefa de gabinete se encuentran en buen estado de salud. “Lo importante es que tanto ella como yo estamos bien. Agradecemos las muestras de cariño”, manifestó la legisladora tras la difusión de la noticia en los medios de comunicación.

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