VIDEOS. El error que le puede costar la Premier League al Manchester City
Los “Citizens” llegaron a estar 1-3 abajo contra el Everton, pero terminaron igualando el marcador, resultado que igualmente le da más margen al Arsenal para coronarse campeón.
Este lunes, el Manchester City dilapidó una importante ocasión para mantenerse a la caza del Arsenal en la pelea por el título de la Premier League 2025-2026.
En el Hill Dickinson Stadium, el flamante nuevo estadio de los “Toffees”, el cuadro de Pep Guardiola fue el que tuvo el dominio prácticamente unilateral de las acciones.
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Sin embargo, recién al cierre del primer tiempo el Manchester City pudo plasmar su control en el marcador.
Todo tras una espectacular resolución de Jeremy Doku, que clavó la pelota en el ángulo al minuto 41 para el 1-0 de los “Citizens”.
Everton poco a poco fue provocando las intervenciones de Gianluigi Donnarumma durante el segundo tiempo, pero nadie esperaba que el partido tuviera un cambio de dirección tan brusco.
Todo luego que al minuto 68, cuando Marc Guehi entregó muy corto el balón hacia su portero, confiado de una posición offside inexistente de Thierno Barry, que definió cómodamente para el 1-1.
A partir de aquel fallo, la defensa del Manchester City se desmoronó, al punto de recibir dos tantos en ocho minutos: un cabezazo de Jake O’Brien al minuto 73 y otra arremetida en contragolpe de Barry a los 81 minutos.
Manchester City intentó reaccionar y descontó rápidamente con un tanto de Erling Haaland, lo que llevó a los de Pep Guardiola a encajonar a tal punto a su rival que, al minuto 97, Jeremy Doku volvió a rematar de gran forma desde fuera del área para el 3-3.
Con este resultado, eso sí, los “Citizens” se quedaron en 71 unidades, a cinco del líder, Arsenal, pero con un partido menos. Eso sí, todo a falta de tres fechas del final de la temporada.
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