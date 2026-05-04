El error que le puede costar la Premier League al Manchester City / Stu Forster

Este lunes, el Manchester City dilapidó una importante ocasión para mantenerse a la caza del Arsenal en la pelea por el título de la Premier League 2025-2026.

En el Hill Dickinson Stadium, el flamante nuevo estadio de los “Toffees”, el cuadro de Pep Guardiola fue el que tuvo el dominio prácticamente unilateral de las acciones.

Sin embargo, recién al cierre del primer tiempo el Manchester City pudo plasmar su control en el marcador.

Todo tras una espectacular resolución de Jeremy Doku, que clavó la pelota en el ángulo al minuto 41 para el 1-0 de los “Citizens”.

¡¡UN GOLAZO AL ÁNGULO PARA DESTRABAR EL PARTIDO Y SOÑAR CON UN NUEVO TÍTULO EN LA #PREMIERxESPN!! Pecho, bicicleta y asistencia del mago Cherki y LOCURA de Doku, para el 1-0 del Manchester City ante Everton.



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Everton poco a poco fue provocando las intervenciones de Gianluigi Donnarumma durante el segundo tiempo, pero nadie esperaba que el partido tuviera un cambio de dirección tan brusco.

Todo luego que al minuto 68, cuando Marc Guehi entregó muy corto el balón hacia su portero, confiado de una posición offside inexistente de Thierno Barry, que definió cómodamente para el 1-1.

¡¡NO GUEHI!! ¡¡ESTE ERROR LE PUEDE COSTAR EL TÍTULO AL MANCHESTER CITY!! El defensor dejó la pelota corta y Barry no perdonó a Donnarumma, para el 1-1 del Everton.



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A partir de aquel fallo, la defensa del Manchester City se desmoronó, al punto de recibir dos tantos en ocho minutos: un cabezazo de Jake O’Brien al minuto 73 y otra arremetida en contragolpe de Barry a los 81 minutos.

¡¡FESTEJA EL ARSENAL Y SUFRE PEP GUARDIOLA!! 5 minutos después del empate, cabezazo goleador de O'Brien, para que el Everton se ponga 2-1 ante Manchester City.



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Manchester City intentó reaccionar y descontó rápidamente con un tanto de Erling Haaland, lo que llevó a los de Pep Guardiola a encajonar a tal punto a su rival que, al minuto 97, Jeremy Doku volvió a rematar de gran forma desde fuera del área para el 3-3.

¡¡MANDÓ A CALLAR A TODO EL ESTADIO!! ¡¡AGÓNICO GOLAZO DE DOKU A LOS 96', PARA SELLAR SU DOBLETE Y EL 3-3 FINAL DEL MANCHESTER CITY ANTE EVERTON!! ¿Podrá servir para quedarse con el título de la #PREMIERxESPN?



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Con este resultado, eso sí, los “Citizens” se quedaron en 71 unidades, a cinco del líder, Arsenal, pero con un partido menos. Eso sí, todo a falta de tres fechas del final de la temporada.