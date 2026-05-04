;

VIDEOS. El error que le puede costar la Premier League al Manchester City

Los “Citizens” llegaron a estar 1-3 abajo contra el Everton, pero terminaron igualando el marcador, resultado que igualmente le da más margen al Arsenal para coronarse campeón.

Carlos Madariaga

El error que le puede costar la Premier League al Manchester City

El error que le puede costar la Premier League al Manchester City / Stu Forster

Este lunes, el Manchester City dilapidó una importante ocasión para mantenerse a la caza del Arsenal en la pelea por el título de la Premier League 2025-2026.

En el Hill Dickinson Stadium, el flamante nuevo estadio de los “Toffees”, el cuadro de Pep Guardiola fue el que tuvo el dominio prácticamente unilateral de las acciones.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, recién al cierre del primer tiempo el Manchester City pudo plasmar su control en el marcador.

Todo tras una espectacular resolución de Jeremy Doku, que clavó la pelota en el ángulo al minuto 41 para el 1-0 de los “Citizens”.

Everton poco a poco fue provocando las intervenciones de Gianluigi Donnarumma durante el segundo tiempo, pero nadie esperaba que el partido tuviera un cambio de dirección tan brusco.

Todo luego que al minuto 68, cuando Marc Guehi entregó muy corto el balón hacia su portero, confiado de una posición offside inexistente de Thierno Barry, que definió cómodamente para el 1-1.

A partir de aquel fallo, la defensa del Manchester City se desmoronó, al punto de recibir dos tantos en ocho minutos: un cabezazo de Jake O’Brien al minuto 73 y otra arremetida en contragolpe de Barry a los 81 minutos.

Manchester City intentó reaccionar y descontó rápidamente con un tanto de Erling Haaland, lo que llevó a los de Pep Guardiola a encajonar a tal punto a su rival que, al minuto 97, Jeremy Doku volvió a rematar de gran forma desde fuera del área para el 3-3.

Con este resultado, eso sí, los “Citizens” se quedaron en 71 unidades, a cinco del líder, Arsenal, pero con un partido menos. Eso sí, todo a falta de tres fechas del final de la temporada.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad