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La gran noticia que recibió Gago para visitar a Unión La Calera: ¿Peligra el puesto de Lucero?

El propio entrenador de la Universidad de Chile confirmó que Eduardo Vargas estará disponible para el duelo de este domingo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Gago buscará seguir con su buena racha al mando de Universidad de Chile este domingo 10 de mayo, cuando visite a Unión La Calera por la quinta jornada de la Copa de la Liga.

Para este vital encuentro, donde los azules podrían asegurar la cima de la tabla y comenzar a pensar en la clasificación a semifinales, el entrenador argentino recibió una fantástica noticia respecto a un jugador recuperado de lesión.

Se trata de Eduardo Vargas, quien ya superó sus problemas musculares y completó una semana de entrenamientos a la par de sus compañeros, por lo que será una opción para integrar el ataque del “Romántico Viajero”.

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Eso sí, fue el propio DT quien señaló que será llevado con cuidado en el duelo ante los “cementeros”, ya que, al tratarse de una cancha de pasto sintético como la del Nicolás Chahuán Nazar, esperan no correr riesgos de una nueva lesión.

De todas maneras, se espera que sume minutos ante Unión La Calera y, tal como confirmó el propio Gago, podría reemplazar a Juan Martín Lucero o incluso conformar una dupla ofensiva junto al “Gato”.

Quien deberá seguir esperando para retornar a las canchas será Marcelo Díaz, ya que todavía no se encuentra al 100% desde lo físico y el entrenador argentino esperará a que se ponga a punto para considerarlo.

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