México adelanta el cierre del ciclo escolar por culpa del Mundial 2026

Sabido es que la fiebre mundialera da para todo y en México lo tienen más que claro, pensando ya que estamos a menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Todo luego del debate que se encendió en el país azteca ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública en torno a acortar el calendario escolar tanto en nivel básico como en secundarios y bachilleratos.

La agenda contemplaba que, tras el inicio de clases el 1 de septiembre de 2025, el año escolar finalizaría el 15 de julio.

Sin embargo, la autoridad educativa de México confirmó que el curso finalizará un mes antes, el 5 de junio, para retomar la actividad el 31 de agosto.

Uno de los argumentos fue el calor pronosticado para la época (aunque no existen registros de medidas similares en años anteriores), pero el principal se sustenta en que México será sede del Mundial 2026, culminando el calendario escolar una semana antes del arranque de la cita planetaria.

“Con estas acciones, las autoridades educativas garantizan el cumplimiento del plan y programas de estudios, así como la atención de las necesidades expresadas por las entidades federativas y el compromiso internacional de nuestro país”, plantearon en un comunicado, donde se explicitó que las labores administrativas concluirán el 12 de junio, un día después del inicio de la Copa del Mundo.

La determinación no cayó nada de bien en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), calificándola como un error. “Utilizar el Mundial de Fútbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo tres de los 2.500 municipios”, recalcaron, exigiendo cambiar la medida.