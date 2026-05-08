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VIDEO. Prisión preventiva: revive la audiencia contra Joaquín Lavín León por presuntos delitos de corrupción

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el exdiputado y su exasesor, acusándolos de haber emitido 185 boletas ideológicamente falsas.

Ruth Cárcamo

Alejandra Rojas

Arriesga prisión preventiva: este viernes se dan a conocer las medidas cautelares para Joaquín Lavín León

Arriesga prisión preventiva: este viernes se dan a conocer las medidas cautelares para Joaquín Lavín León

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Este viernes al mediodía, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dará a conocer la resolución de la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, por presuntos delitos de corrupción.

Durante el proceso, iniciado el lunes pasado, la Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a ambos imputados de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

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De acuerdo con la investigación, el exlegislador habría emitido 185 boletas ideológicamente falsas mediante el uso de empresas vinculadas, en un esquema que incluiría el eventual desvío de fondos públicos para fines políticos.

El exdiputado habría rendido a la Cámara de Diputados facturas por sobre $170 millones a nombre de la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva –quien quedó con arresto domiciliario nocturno–, y de la empresa Modo74, de Felipe Vázquez, también imputado en la causa.

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Joaquín Lavín León | FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Tanto para Joaquín Lavín León como para Arnaldo Domínguez, la Fiscalía y los querellantes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, petición que será resuelta durante esta jornada por el juez Daniel Urrutia.

Revive acá la audiencia contra Joaquín Lavín León:

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