Chile dirá presente en el Mundial 2026: cantante nacional estrena nueva canción oficial de la FIFA

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 y poco a poco se van entregando algunas noticias que buscan motivar a los fanáticos.

Hay que recordar que en esta oportunidad los países organizadores son México, Canadá y Estados Unidos, por lo que se le entrega mucha importancia al show más allá del fútbol.

En este sentido, se está planificando una serie de presentaciones, con un número de apertura en cada país, una celebración especial por el 250º aniversario de EE. UU. y un controversial espectáculo de medio tiempo en la Final.

A esto hay que sumarle las canciones lanzadas bajo el contexto de la cita planetaria, un elemento de gran importancia y que desde hace ya varias ediciones son un verdadero emblema.

Bajo este escenario, un aspecto a destacar desde Chile (a pesar de no haber clasificado) es que contaremos con una presencia muy potente desde el mundo de la música.

Y es que la cantante palestino-chilena Elyanna forma parte esencial de la fiesta mundialista. Participando de un nuevo sencillo oficial.

La artista se unió a la canadiense Jessie Reyez para lanzar Illuminate, el cuarto tema de lo que ya es un verdadero álbum del Mundial 2026.

El tema es una pieza vibrante que celebra la unión de culturas y la esperanza, elementos centrales del mensaje que la FIFA busca proyectar en 2026.

Illuminate se suma a Lighter, de Jelly Roll y Carín León; Por Ella, de Los Ángeles Azules y Belinda; Echo, de Daddy Yankee y Shenseea.

Asimismo, Elyanna tendrá participación sobre el escenario entre los números de inauguración, siendo una pieza clave para llevar la música a la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y con sello chileno.