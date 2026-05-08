Manuel Monsalve recurre al Gobierno de Kast para denunciar irregularidades del proceso en su contra

A más de un año y medio de su renuncia, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ingresó un oficio ante la administración del Presidente José Antonio Kast para denunciar graves irregularidades en el proceso administrativo iniciado en su contra durante el gobierno pasado, tras ser acusado de violación y abuso sexual.

La solicitud, dirigida específicamente al actual subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, pide instruir un sumario interno e ingresar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de falsificación de instrumento público, informa La Tercera.

La argumentación de Monsalve se basa en antecedentes obtenidos del Sistema de Gestión Documental (SIGE), herramienta que genera metadatos inalterables sobre los actos administrativos del Estado. Según el escrito de 11 páginas, la evidencia denominada “Trazabilidad de Documento” certificaría que la resolución que dio inicio al sumario fue creada electrónicamente el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas, es decir, seis horas después de que su renuncia fuera formalizada y aceptada.

Contradicción en la cronología administrativa

El núcleo de la petición de Monsalve radica en que la fecha estampada en la resolución física (16 de octubre) sería falsa, dado que el sistema informático delata que el acto no existió en el mundo jurídico hasta la noche del día siguiente.

El exsubsecretario sostiene que, bajo las leyes de Firma Electrónica y Transformación Digital, los registros digitales prevalecen sobre los manuscritos o documentos en papel cuando existe contradicción entre ambos, publica el medio citado.

En el documento enviado a Pavez, se incluyen testimonios de exintegrantes del gabinete que señalarían que la resolución fue firmada por la funcionaria Vanesa Marimon a petición de terceros después de las 16:00 horas del 17 de octubre, momento en que Luis Cordero ya había asumido como sucesor en el cargo.

Monsalve también citó declaraciones de la exministra Carolina Tohá ante la Cámara de Diputados, donde ella habría afirmado que el sumario quedó decretado recién el viernes 18 de octubre.



