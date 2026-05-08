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Fue doble medallista panamericano y ya proyecta su salida del alto rendimiento: “Jamás quise que el deporte se me acabara y quedar en el aire”

En conversación con ADN TOP, el taekwondista Ignacio Morales reconoció el fin de su carrera deportiva.

Carlos Madariaga

Fue doble medallista panamericano y ya proyecta su salida del alto rendimiento: “Jamás quise que el deporte se me acabara y quedar en el aire”

Este viernes, el Team Chile y el Team Para Chile renovaron sus vínculos comerciales con Coca-Cola, para lo cual contaron en un evento con deportistas convencionales y paralímpicos.

Entre figuras como Francisca Crovetto y Valentina Toro, también destacó la presencia de otro embajador de esta alianza, el taekwondista Ignacio Morales, que conversó con ADN TOP.

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“Esta alianza particularmente a mí me llena de orgullo y me deja más tranquilo. Me metí por un tema de que potencio mucho la sostenibilidad, el reciclaje, y yo calzo perfecto con eso”, remarcó quien representó al Team Chile en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, logró la medalla de plata en la categoría individual de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y por equipos en el taekwondo de Santiago 2023. Sin embargo, ya ve cerca, a sus 30 años, el fin de su carrera.

“Yo ya estoy cimentando mi proceso, quizás de salida: pretendo cerrar mi carrera en Juegos Panamericanos 2027 o Juegos Olímpicos de 2028. Sigo trabajando duro para las competencias que se puedan venir, pero cada vez estoy compitiendo menos, pero entrenando mucho, tengo mi academia de taekwondo, donde estoy formando nuevos deportistas”, reconoció Ignacio Morales, anhelando un cierre a la altura.

“Voy a intentar tener un buen desempeño en Juegos Panamericanos, sumar puntos en el ranking mundial y, ojalá, retirarme con broche de oro en unos Juegos Olímpicos. Ese sería un sueño”, recalcó, abordando con madurez el retiro del alto rendimiento.

“Soy un viejo chico y jamás quise que el deporte se me acabara y quedar como en el aire. Ya estando dentro, empecé a cimentar mi salida. Creé mi emprendimiento, saqué mi carrera de Educación Física. Siento que he hecho las cosas bien, para que cuando esto, que es lo más bonito y ha sido toda mi vida, se termine, estar lo más preparado posible para la vida”, explicó, crítico de que no todos estén facultados para seguir con su vida más allá del deporte.

“Vi la experiencia de otros deportistas que no fueron educados financieramente, no hicieron correcta su carrera financiera, se les cortó el PRODDAR, que son nuestros ingresos, y quedan en el aire. Ese fue mi gran miedo y de chiquitito he ahorrado, he hecho mis inversiones. Es algo nuevo, pero lo vengo pensando así desde antes; me venía susurrando en la oreja y yo lo empecé a trabajar desde antes. Es una especie de luto, porque tú sabes que esto se va a acabar, pero quizás empieza algo mucho más bonito y mejor”, cerró Ignacio Morales en ADN TOP.

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