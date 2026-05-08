En un nuevo episodio de Ciudadano ADN, Cristián Arcos conversó con el cantante nacional Álex Anwandter, que se encuentra celebrando sus 20 años de trayectoria.

Comenzando en la década de los 2000 con la banda Teleradio Donoso y luego de dos décadas de trabajo y considerables éxitos, hoy se alza como uno de los artistas más influyentes del pop latinoamericano.

Al mirar hacia atrás, reconoce que su camino no ha estado marcado por la búsqueda de récords, sino por la fidelidad a su propuesta.

“Una constante de mi carrera fue que nunca estuve intentando expandir infinitamente el tamaño de mi público. Muchos años me he sentido muy bien con la cantidad de gente que me sigue, que escucha mi música. No necesito que sean más, no estoy insatisfecho”, confesó.

“Toda la gente que llega a escucharme llega por su cuenta, sin que yo los haya tenido que convencer de nada; es una relación que ha ido creciendo orgánicamente”, añadió.

Ahora, pretende reencontrarse con ese público fiel en un show especial por el 20º aniversario, y hacer un recorrido juntos por lo que ha sido su crecimiento.

A pesar del motivo especial, Anwandter se define como alguien “muy poco nostálgico”. Para él, el arte debe ser una comunicación constante y actualizada.

“Me interesa mucho seguir haciendo propuestas artísticas; es la responsabilidad de un artista (...) ir actualizándose, no tocar la misma tecla toda la carrera”, señaló.

El show: una fiesta con invitados

El concierto para celebrar los 20 años de Álex Anwandter está fijado para el próximo sábado 29 de agosto en el Movistar Arena.

La venta de entradas está disponible a través de Puntoticket y se proyecta un sold out, por lo que el llamado es a revisar los últimos boletos disponibles.

Sobre lo que los fanáticos podrán ver en agosto, el músico prometió un recorrido extenso, aunque con matices. Su criterio para elegir el repertorio es estrictamente emocional.

“Me tengo que sentir conectado con las canciones. Me cuesta mucho tocar ciertas canciones de Teleradio que me piden mucho; lo siento, chiquillos, pero no las voy a tocar porque no me gustan. Mi público me conoce y me acepta mis mañas”, bromeó.

Por otra parte, confirmó que habrá colaboraciones en escena: “Durante estos 20 años han sido muchas amistades artísticas y me interesa mucho que estén ahí, como en mi fiesta de cumpleaños”.

Con una carrera que se divide hoy entre Estados Unidos, Chile y una conexión “orgánica” con Argentina, Alex se prepara para lo que define como un momento de gratitud mutua.