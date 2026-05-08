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Chile se juega la clasificación al Mundial Femenino Sub 17: horario y quién transmite en vivo, online y por TV

La Roja enfrenta a Ecuador en busca del último boleto a la Copa del Mundo de la categoría.

Bastián Lizama

@LaRoja

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La selección chilena femenina se jugará este sábado su última chance de clasificar al Mundial Sub 17, cuando enfrente a Ecuador en los playoffs del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

La Roja que dirige Vanessa Arauz viene de caer por penales ante Brasil en semifinales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, resultado que le impidió avanzar a la definición por el título del certamen juvenil.

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Pese a ello, el combinado nacional mantiene intacta la ilusión mundialista y buscará frente a la “Tri” quedarse con el último cupo disponible para la Copa del Mundo Sub 17 que se desarrollará en Marruecos.

Si Chile derrota a Ecuador, asegurará de manera directa su clasificación al Mundial. En caso de empate durante los 90 minutos, la serie se resolverá mediante lanzamientos penales, sin alargue. Una derrota, en tanto, dejará a La Roja definitivamente fuera de la cita planetaria.

¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17?

El encuentro entre Chile y Ecuador se jugará este sábado 9 de mayo a partir de las 16:00 horas en el Estadio Ameliano Villeta, en Paraguay.

¿Dónde y cómo ver el partido entre Chile y Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17?

El duelo entre La Roja y la “Tri” será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13. Además, estará disponible de manera online mediante las plataformas digitales T13.cl, T13 En Vivo y 13Go.

El encuentro también podrá verse por DSports y la plataforma de pago DGO, que igualmente cuentan con los derechos de transmisión del certamen.

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