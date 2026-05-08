¿Más música que fútbol? FIFA celebrará tres ceremonias de apertura en el Mundial y dos por el aniversario de EE. UU.

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 y poco a poco se van entregando algunas noticias que buscan motivar a los fanáticos.

Hay que recordar que en esta oportunidad son tres los países organizadores: México, Canadá y Estados Unidos, por lo que se esperan shows muy llamativos, fieles al estilo norteamericano.

En este sentido, se dio a conocer que la Federación Internacional de Fútbol Asociación alista tres eventos diferentes para la ceremonia de apertura, uno para cada país.

Según revelaron fuentes cercanas a la organización, se trabaja en una estrategia de entretenimiento masivo que busca celebrar la identidad de cada nación de forma simultánea.

Pero no solo eso, ya que además se vuelve a tener un trato especial con EE. UU. y se integrarán celebraciones políticas e históricas por su 250° aniversario.

Celebración mexicana

El puntapié inicial ocurrirá el 11 de junio en el Estadio Azteca. Para el debut de México frente a Sudáfrica, el organismo ha reclutado una alineación de alto perfil que incluye a la banda de rock Maná, junto a los cantantes Alejandro Fernández y Belinda.

El toque rítmico lo aportarán Los Ángeles Azules con su cumbia tradicional, mientras que la representación africana llegará de la mano de la artista Tyla.

Fiesta en EE. UU. y Canadá

La actividad continuará el 12 de junio con dos eventos adicionales. En Toronto, para el primer encuentro de Canadá, los protagonistas serán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Horas después, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry encabezará el espectáculo para el debut de Estados Unidos ante Paraguay, acompañada por el rapero Future y DJ Sanjoy.

La diversidad global del torneo también estará presente con Lisa, estrella de Blackpink, y talentos como J Balvin, Anitta, Danny Ocean y la artista palestino-chilena Elyanna.

Cronometración exacta

La planificación dicta que los espectáculos comiencen 90 minutos antes del arranque de cada partido. Mientras que la ceremonia en México está programada para durar 16 minutos y 30 segundos, los eventos en suelo estadounidense y canadiense se limitarán a 13 minutos exactos.

Con esto, se espera que no haya interferencia con la preparación de la cancha y el calentamiento de los jugadores en cancha.

Ampliar

Un componente central de este Mundial será su coincidencia con el 250º aniversario de Estados Unidos. El 4 de julio, durante dos partidos de octavos de final en Filadelfia y Houston, la FIFA rendirá tributo a la Declaración de Independencia.

Esta alineación cultural cuenta con el respaldo directo de la Casa Blanca a través de la Fuerza de Tarea encabezada por el presidente Donald Trump y dirigida por Andrew Giuliani.

De esta manera, la estrecha relación entre la administración estadounidense y la FIFA volverá a escribir un capítulo inédito, esta vez en pleno Mundial.

Además, se manifestará también en los Fan Festivals, donde camiones con la temática “Freedom” exhibirán el orgullo nacional.

Finalmente, el torneo cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium con una ceremonia final y un show de medio tiempo cuyos artistas aún se mantienen bajo reserva absoluta, prometiendo un cierre a la altura de esta ambiciosa edición tripartita.