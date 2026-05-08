Barcelona vs. Real Madrid: horario, qué canal transmite y cómo ver en vivo el Clásico de España en Chile

Este domingo, en España, se vivirá uno de los partidos más esperados de la temporada. Barcelona recibirá a Real Madrid en una nueva edición del Clásico, válido por la fecha 35 de La Liga.

El encuentro, que se jugará en el Camp Nou, tendrá un importante condimento adicional, ya que el elenco catalán podría consagrarse campeón del torneo nada menos que frente a su archirrival.

El equipo de Hansi Flick cuenta con una ventaja de 11 puntos sobre el cuadro merengue y, a falta de cuatro fechas para el final, un triunfo o un empate en el clásico le bastará para asegurar matemáticamente el título.

Por su parte, el elenco que dirige Álvaro Arbeloa llega sumido en un verdadero caos interno, tras la grave pelea protagonizada entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que acabó con el uruguayo hospitalizado y ambos futbolistas sancionados económicamente.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El partido entre Barcelona y Real Madrid, por la fecha 35 de La Liga de España, se jugará este domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas de Chile en el Camp Nou.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Clásico de España?

El duelo entre blaugranas y merengues será transmitido en televisión a través de la señal de DSports y vía online mediante la plataforma de pago Amazon Prime Video.