Registros del espacio y figuras humanoides: mira los nuevos archivos “ovni” desclasificados por el Pentágono

El gobierno de Estados Unidos desclasificó nuevos archivos relacionados a avistamientos “ovnis” junto al Pentágono. Esto involucra desde metrajes inéditos, fotografías y testimonios de astronautas durante sus misiones.

Esto impulsado por la UAP, fenómenos anómalos no identificados en español, que llevó a cabo el presidente del país norteamericano Donald Trump, siendo una política de transparencia acerca de estos fenómenos y avistamientos.

Uno de los registros que ganó notoriedad fue un metraje de baja nitidez que enseña el movimiento de un objeto volador en forma de “estrella” desplazándose a través del espacio.

In one of the videos released by the U.S. Department of Defense as part of its UFO files disclosure, a star-shaped object can be seen moving erratically across the sky in sharp zigzags.



Its origin is not explained in the documents. The video is from 2013. pic.twitter.com/P102GCTaQ8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2026

Junto a esto, se liberó una imagen de una forma humanoide que fue enviada en una carta de Ray Robinson el año 1967 al FBI. La fotografía también logró alta repercusión por su escalofriante nitidez.

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A pesar de la desclasificación del material del Pentágono, esta misma entidad no informó acerca de sus orígenes o posibles causas, agregando además que esto se da “para distintas interpretaciones”.