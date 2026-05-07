“He llegado a un límite de paciencia; no me gusta que jueguen con mi trabajo ni con el de los jugadores”

Un gran inicio de temporada ha tenido Provincial Osorno en la Segunda División Profesional. El elenco sureño acumula tres triunfos y un empate en cuatro fechas disputadas, manteniéndose invicto y ocupando el segundo lugar del Grupo A.

Sin embargo, detrás del buen rendimiento deportivo, la institución enfrenta una compleja realidad interna. Así lo expuso Jeremías Viale, técnico de los “Toros”, quien expuso la delicada situación administrativa que afecta al club.

En conferencia de prensa, el estratega argentino apuntó a problemas de gestión y a la falta de insumos básicos en el club, además de dificultades logísticas que impactan directamente en el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores. Entre ellas, mencionó complicaciones en la planificación de viajes, alimentación y hospedaje.

“El inicio de este año fue difícil, con una austeridad importante que en lo personal a mí me sorprendió. Hasta el día de hoy no estoy conforme con la estructura. No estoy conforme con algunas cosas que nosotros programamos para los viajes, para el día a día", comenzó declarando el DT.

El duro mensaje a la dirigencia

En esa línea, Viale señaló directamente a la directiva de Provincial Osorno: “El mensaje es para la directiva, que se necesita un compromiso, que acá los actores principales de este club son los jugadores. Si ellos están de buena manera, vamos a tener mucha más posibilidad de ganar. Pero si tenemos un plantel que está pendiente previo a los partidos de cosas que no tienen que estar pendientes, la cosa va cambiando".

“No soy de hacer este tipo de declaraciones, pero sí quiero mostrar mi molestia con respecto a esas cosas. Desde el primer partido con Valdivia que las cosas no están en condiciones y este plantel, por el esfuerzo que está haciendo, creo que merece lo básico, que no es ningún lujo", añadió.

Luego, el entrenador sostuvo que “yo he llegado a un tope de querer tener paciencia. Vine a Provincial Osorno para buscar un objetivo que es muy difícil y tengo la presión semana a semana de sacar resultados. Bueno, la presión yo la acepto, pero también necesitamos cosas básicas".

“Sé que a lo mejor esto me puede traer problemas, pero trato de ser frontal y sincero. No me gusta que jueguen con mi trabajo, no me gusta que jueguen con el trabajo de los jugadores y necesito que esto se solucione a corto plazo para que los muchachos puedan estar pensando solamente en el partido", complementó.

De todas maneras, Jeremías Viale descartó su eventual salida de Osorno. “Mi cargo no lo suelto ni loco. Estoy en el lugar donde quiero estar. Ojalá, Dios quiera, que me guíe a lograr el objetivo en Osorno. Entiendo que hay deudas que tienen que saldar, pero también está la necesidad de tener las cosas básicas para poder ir avanzando día a día", sentenció.

El comunicado de Provincial Osorno

A raíz de los dichos del DT, la dirigencia del club publicó un comunicado en redes sociales en el que expresó su desacuerdo con lo señalado por el entrenador: “El directorio de Provincial Osorno informa a los hinchas del club y comunidad osornina en general, que lamenta y no comparte los dichos realizados por el entrenador del primer equipo Sr. Jeremías Viale".

“Todos los estamentos que conformamos esta institución estamos trabajando para brindar todo lo necesario para el buen desenvolvimiento del plantel profesional. Dicha situación puntual, no obstante, no pone en tela de juicio la continuidad del cuerpo técnico, que cuenta con la confianza para seguir liderando el proyecto deportivo", agregaron.