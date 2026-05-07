Un video grabado a bordo del crucero MV Hondius mostró el instante en que el capitán Jan Dobrogowski comunicó a los pasajeros y a la tripulación la primera muerte ocurrida en la embarcación.

Las imágenes, difundidas por uno de los pasajeros que viajaba en el crucero con hantavirus, corresponderían al 12 de abril, cuando el navío realizaba una travesía por Sudamérica.

En el registro, el capitán señaló que era su “triste deber” informar el fallecimiento repentino de un hombre y aseguró que, según la evaluación médica disponible en ese momento, no existía riesgo de contagio para quienes iban a bordo.

“Creemos que se debió a causas naturales”, afirmó Dobrogowski frente a los pasajeros. Luego agregó que, de acuerdo con el médico del barco, “los problemas de salud que padecía no eran contagiosos”, por lo que el crucero se mantenía seguro.

Actualmente, el MV Hondius navega rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde recibirá asistencia y se espera concretar la evacuación de los pasajeros, mientras continúa la investigación internacional por el origen del brote.

La empresa responsable de la embarcación, Oceanwide Expeditions, explicó que cuando ocurrió el primer deceso todavía no existían señales de una infección viral a bordo. Según indicó la naviera al diario argentino La Nación, recién el 4 de mayo se confirmó que el caso estaba relacionado con hantavirus.

A partir de ese momento, la compañía aseguró que activó nuevos protocolos sanitarios, incluyendo medidas de aislamiento, refuerzo de higiene y vigilancia médica más estricta. Además, informó que se incorporaron tres profesionales adicionales de salud.

Por otro lado, el video fue compartido por el blogger de viajes Ruthi Çenet, quien además cuestionó la reacción de la empresa tras la primera muerte registrada en el barco.

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