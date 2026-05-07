;

VIDEO. Revelan complejo momento donde capitán de crucero con hantavirus informa la muerte del primer pasajero a la tripulación

El registro fue grabado semanas antes de que se confirmara el brote que ya deja tres muertos.

Javiera Rivera

Pasajero filtra video de capitán de crucero con hantavirus: así reaccionó tras la primera muerte

Pasajero filtra video de capitán de crucero con hantavirus: así reaccionó tras la primera muerte

Un video grabado a bordo del crucero MV Hondius mostró el instante en que el capitán Jan Dobrogowski comunicó a los pasajeros y a la tripulación la primera muerte ocurrida en la embarcación.

Las imágenes, difundidas por uno de los pasajeros que viajaba en el crucero con hantavirus, corresponderían al 12 de abril, cuando el navío realizaba una travesía por Sudamérica.

En el registro, el capitán señaló que era su “triste deber” informar el fallecimiento repentino de un hombre y aseguró que, según la evaluación médica disponible en ese momento, no existía riesgo de contagio para quienes iban a bordo.

“Creemos que se debió a causas naturales”, afirmó Dobrogowski frente a los pasajeros. Luego agregó que, de acuerdo con el médico del barco, “los problemas de salud que padecía no eran contagiosos”, por lo que el crucero se mantenía seguro.

Revisa también

ADN

Actualmente, el MV Hondius navega rumbo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde recibirá asistencia y se espera concretar la evacuación de los pasajeros, mientras continúa la investigación internacional por el origen del brote.

La empresa responsable de la embarcación, Oceanwide Expeditions, explicó que cuando ocurrió el primer deceso todavía no existían señales de una infección viral a bordo. Según indicó la naviera al diario argentino La Nación, recién el 4 de mayo se confirmó que el caso estaba relacionado con hantavirus.

A partir de ese momento, la compañía aseguró que activó nuevos protocolos sanitarios, incluyendo medidas de aislamiento, refuerzo de higiene y vigilancia médica más estricta. Además, informó que se incorporaron tres profesionales adicionales de salud.

Por otro lado, el video fue compartido por el blogger de viajes Ruthi Çenet, quien además cuestionó la reacción de la empresa tras la primera muerte registrada en el barco.

Revisa las imágenes:

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad