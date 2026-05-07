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FOTO. Reconocida actriz chilena anunció su embarazo con emotiva fotografía: “Abrazo a todas las madres...”

Juanita Ringeling sorprendió en redes al dar a conocer que está esperando a su tercer hijo.

Nicolás Lara Córdova

Reconocida actriz chilena anunció su embarazo con emotiva fotografía: “Abrazo a todas las madres...”

A días de la celebración del Día de las Madres en Chile, una reconocida actriz de la televisión nacional utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su embarazo con una emotiva publicación.

Este jueves, Juanita Ringeling celebró su embarazo con una serie de fotografías, revelando que ya cuenta con 23 semanas de gestación.

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Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino”, escribió la actriz.

“Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y ¡tanto más!”, cerró Juanita Ringeling.

La actriz y su pareja, Matías Assler, celebraron así la llegada de su tercer hijo en común, tras el nacimiento de Aurelio en 2021 y Loica en 2024.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones para la pareja, donde sus seguidores les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

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