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VIDEOS. Caos en Copa Libertadores: Independiente Medellín vs. Flamengo fue cancelado por disturbios de la barra local

El encuentro disputado en Colombia solo alcanzó a jugarse durante tres minutos. Luego, los hinchas comenzaron a sembrar el caos en las galerías.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAIME SALDARRIAGA

El caos se apoderó del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el estadio Atanasio Girardot, fue suspendido por disturbios en las galerías protagonizados por hinchas colombianos.

Cuando apenas se habían jugado tres minutos, el árbitro Jesús Valenzuela decidió detener el compromiso y enviar a los jugadores a camarines al ver la gran cantidad de pirotecnia, bengalas y humo en el recinto.

Imágenes de la transmisión mostraron incluso a un grupo de hinchas invadiendo momentáneamente la cancha del estadio, mientras otros prendían fuego en sectores de las tribunas.

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La decisión final de las autoridades fue cancelar el encuentro y evacuar completamente el Atanasio Girardot. Por el momento, gran parte del público local ya fue retirado, mientras que los hinchas de Flamengo aún deben esperar para abandonar el recinto.

Estas protestas de los barristas del “DIM” habrían comenzado por el descontento con la dirigencia del club y con la Conmebol. De hecho, varios lienzos los catalogaban directamente de “ladrones” y acusaban una supuesta intervención de las casas de apuestas.

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