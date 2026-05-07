El caos se apoderó del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en el estadio Atanasio Girardot, fue suspendido por disturbios en las galerías protagonizados por hinchas colombianos.

Cuando apenas se habían jugado tres minutos, el árbitro Jesús Valenzuela decidió detener el compromiso y enviar a los jugadores a camarines al ver la gran cantidad de pirotecnia, bengalas y humo en el recinto.

DIM-FLAMENGO DEMORADO EN COLOMBIA POR DISTURBIOS DE LOS HINCHAS LOCALES CON PIROTECNIA Y BENGALAS POR LA ACTUALIDAD DEL CLUB.



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Imágenes de la transmisión mostraron incluso a un grupo de hinchas invadiendo momentáneamente la cancha del estadio, mientras otros prendían fuego en sectores de las tribunas.

HUBO INVASIÓN DE LOS HINCHAS DE DIM EN EL PARTIDO VS. FLAMENGO. MOMENTO CRÍTICO DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO.



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La decisión final de las autoridades fue cancelar el encuentro y evacuar completamente el Atanasio Girardot. Por el momento, gran parte del público local ya fue retirado, mientras que los hinchas de Flamengo aún deben esperar para abandonar el recinto.

Estas protestas de los barristas del “DIM” habrían comenzado por el descontento con la dirigencia del club y con la Conmebol. De hecho, varios lienzos los catalogaban directamente de “ladrones” y acusaban una supuesta intervención de las casas de apuestas.