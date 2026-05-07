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31 minutos anuncia su regreso a Chile tras éxito en México y Estados Unidos: dónde será y precio de las entradas

El famoso noticiero y musical infantil regresa al país para realizar tres conciertos.

Felipe Romo

31 minutos anuncia su regreso a Chile tras éxito en México y Estados Unidos: dónde será y precio de las entradas

31 minutos tuvo un rotundo éxito en su presentación en el Zócalo en Ciudad de México, con más de 230 mil asistentes en el marco del Día del Niño 2026.

La agrupación chilena sumó también sumó este gran paso en el extranjero a su anterior experiencia en Tiny Desk, donde superó los 16 millones de reproducciones.

Ahora el noticiero infantil que encantó la televisión y los escenarios estará de regreso en Chile, formando parte de la gira “Radio Guaripolo II” en el sur del país.

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El anuncio contempla tres fechas para el mes de junio en Concepción, Puerto Montt y Temuco.

¿Cómo comprar mis entradas para ver a 31 minutos en vivo?

Los tickets para la gira “Radio Guaripolo II” ya se encuentran en preventa a través de PuntoTicket, con precios que van desde los 32 mil hasta los 69 mil pesos, dependiendo de su ubicación en el lugar.

BancoEstado ofrece un 20% en la compra de entradas con tarjetas débito y crédito de la compañía.

Fechas de la gira “Radio Guaripolo II” en Chile

  • 12 de junio – Gran Arena – Puerto Montt
  • 13 de junio – Gimnasio UFRO – Temuco
  • 14 de junio – Gimnasio Municipal – Concepción
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