Hombre es formalizado por violar niñas en cinco regiones de Chile y grabar los ataques: guardaba la evidencia en su teléfono

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Un hombre de 33 años quedó en prisión preventiva en Iquique, región de Tarapacá, tras ser detenido en el marco de una investigación por violaciones contra menores de edad y producción de material de explotación sexual infantil.

La investigación, que continúa en desarrollo, busca identificar a las víctimas del imputado, quienes podrían encontrarse en distintas regiones del país, entre ellas Tarapacá, La Serena, Antofagasta, Concepción y Temuco.

Según informó la fiscal Camila Albarracín, la causa se inició a partir de la entrega de archivos audiovisuales por parte de un testigo clave, lo que permitió acceder a evidencia en la que se observan al menos tres niñas, de entre 3 y 5 años , siendo víctimas de violaciones y abusos sexuales.

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Las grabaciones fueron registradas entre 2019 y 2023 y se encontraban almacenadas en el teléfono del imputado, quien mantenía un modus operandi en contactar a mujeres a través de plataformas de citas, principalmente Badoo.

En dichas interacciones utilizaba distintos nombres, entre ellos “Michael Hidalgo”, además de su identidad real, Sebastián.

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El hombre fue formalizado por tres delitos de violación de menores de 14 años, un delito de violación de mayor de 14 años, un delito de abuso sexual, además de producción y almacenamiento de material de explotación sexual infantil.

El tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representaría su libertad, mientras el Ministerio Público continúa las diligencias.