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Hombre es formalizado por violar niñas en cinco regiones de Chile y grabar los ataques: guardaba la evidencia en su teléfono

El imputado, en prisión preventiva, habría abusado de al menos tres niñas, de entre 3 y 5 años.

Javiera Rivera

Nayadet Oyarzún

Prisión preventiva violado a diversas menores a lo largo del país

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Un hombre de 33 años quedó en prisión preventiva en Iquique, región de Tarapacá, tras ser detenido en el marco de una investigación por violaciones contra menores de edad y producción de material de explotación sexual infantil.

La investigación, que continúa en desarrollo, busca identificar a las víctimas del imputado, quienes podrían encontrarse en distintas regiones del país, entre ellas Tarapacá, La Serena, Antofagasta, Concepción y Temuco.

Según informó la fiscal Camila Albarracín, la causa se inició a partir de la entrega de archivos audiovisuales por parte de un testigo clave, lo que permitió acceder a evidencia en la que se observan al menos tres niñas, de entre 3 y 5 años, siendo víctimas de violaciones y abusos sexuales.

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Las grabaciones fueron registradas entre 2019 y 2023 y se encontraban almacenadas en el teléfono del imputado, quien mantenía un modus operandi en contactar a mujeres a través de plataformas de citas, principalmente Badoo.

En dichas interacciones utilizaba distintos nombres, entre ellos “Michael Hidalgo”, además de su identidad real, Sebastián.

ADN

El hombre fue formalizado por tres delitos de violación de menores de 14 años, un delito de violación de mayor de 14 años, un delito de abuso sexual, además de producción y almacenamiento de material de explotación sexual infantil.

El tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representaría su libertad, mientras el Ministerio Público continúa las diligencias.

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