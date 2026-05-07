¿La copiarán en Chile? La radical medida que tomará Estados Unidos con los “papitos corazón”

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir de este viernes, comenzará a revocar los pasaportes de miles de ciudadanos que mantengan deudas significativas por concepto de manutención infantil impaga.

Según informó la entidad a la agencia The Associated Press, la fase inicial de este operativo se centrará en personas cuyo monto adeudado sea de 100.000 dólares o más.

De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), esta primera etapa afectará a aproximadamente 2.700 titulares de pasaportes estadounidenses. La medida forma parte de un programa de revocación cuyos lineamientos generales ya habían sido anticipados en febrero pasado.

Ampliación del umbral de deuda

Aunque la aplicación inmediata se enfoca en deudores de montos elevados, el Departamento de Estado confirmó que el programa se extenderá próximamente para cubrir a cualquier padre que adeude más de 2.500 dólares. Este valor es el umbral oficial estipulado por una ley federal de 1996 que, hasta la fecha, ha sido escasamente ejecutada por las autoridades.

Respecto al alcance total de esta segunda fase, el HHS se encuentra actualmente recopilando información actualizada desde las diversas agencias estatales que gestionan los registros financieros de manutención. Si bien el número exacto de personas que superan la mora de los 2.500 dólares no ha sido precisado, los funcionarios estiman que la cifra podría abarcar a muchos miles de ciudadanos adicionales.