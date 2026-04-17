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Camilo Huerta y Adriana Barrientos protagonizan brutal pelea en restaurante: “Todo el mundo mirando... cuando escuchó arrancó”

La modelo tuvo un tenso cara a cara con el ex “Yingo” que escaló a los gritos.

Felipe Romo

Camilo Huerta y Adriana Barrientos protagonizan brutal pelea en restaurante: “Todo el mundo mirando... cuando escuchó arrancó”

El cumpleaños número 46 de Adriana Barrientos dejó varias escenas que remecieron la farándula chilena. Uno de ellos, fue horas antes de su fiesta, cuando asistió a un restaurante en compañía de su madre.

En dicho lugar fue encarada por Camilo Huerta, en una discusión que terminó a lo gritos en público, según contó Barrientos.

El asunto es que yo me encontraba con mi madre, que se ve que es una adulta mayor. De repente aparece un wachiturro de un metro noventa, con el corte de pelo tipo chocopanda”, relató la modelo en Zona de Estrellas.

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La opinóloga afirmó que “no lo reconoció en un principio”, pero que él se le acercó y le tomo la mano.

Se acerca, mi mamá ahí y él andaba con dos personas, unas chicas de 20 y 30 años, se nota que eran sus hermanas. Va y me dice ‘hola poh, déjate de hablar tonteras en televisión, porque tú estás quedando como una loca’”, agregó.

La discusión entre ambos escaló y la también influencer le respondió a Huerta en medio del lugar: “‘¡¿yo quedando como loca?!’ y me dice ‘bueno, todos ustedes’. Yo le dije ‘¡el que se comió a la hija de la amiga eres tú!’. Esto se lo grité ‘¡te comiste a la Trini Neira!’... Me enojé y por eso le grité el nombre de la Trini en el restaurante. Todo el mundo mirando. Y cuando escuchó eso como que arrancó”.

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