Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de mayo, y quién transmite por TV? / Agencia Getty

Hoy, jueves 7 de mayo, se cierra la disputa de la cuarta fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 7 de mayo?

Coquimbo Unido disputará su segundo partido de local en el torneo enfrentando a Universitario de Perú en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 20:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 7 de mayo?

O’Higgins será el encargado de representar al país en el torneo cuando desde las 18:00 horas reciba al Sao Paulo en el estadio Codelco El Teniente, juego que se podrá seguir por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.