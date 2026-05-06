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VIDEOS. Audax ganaba con un horror de un ex Colo Colo, pero todo cambió en siete minutos: dura caída en la Sudamericana

El equipo de Gustavo Lema cayó ante Vasco da Gama en La Florida y dejó escapar puntos vitales en el Grupo G.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / RAUL BRAVO

Este miércoles, bajo una intensa lluvia en el Bicentenario de La Florida, Audax Italiano no pudo celebrar como local y lamentó una dura derrota por 2-1 ante Vasco da Gama, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Gustavo Lema se puso en ventaja rápidamente tras un accidentado inicio de partido. Apenas se jugaban cinco minutos cuando Michael Fuentes presionó la salida del equipo brasileño, obligando al exdefensor de Colo Colo, Alan Saldivia, a retroceder y ceder el balón al arquero Daniel Fuzato.

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Sin embargo, la combinación entre la ubicación del portero y el césped sintético mojado por la lluvia terminó desviando la pelota directamente al fondo del arco de la visita, decretando el 1-0 de los “Itálicos”.

Más tarde, Audax tuvo varias ocasiones para estirar la diferencia, pero careció de eficacia en el arco rival y se fue al descanso con un marcador que pudo haber sido mucho más amplio a su favor.

En el complemento, todo se complicó para los locales. A los 62’, Marcelo Ortiz cometió un penal y fue expulsado con roja directa, dejando a Audax con un jugador menos. Desde los doce pasos, Claudio Spinelli no perdonó y puso el 1-1 para Vasco en el 64′.

Solo siete minutos más tarde, Matheus França armó una pared con Nuno Moreira y, en la entrada del área audina, sacó un derechazo cruzado inatajable para el portero Tomás Ahumada, sellando el 2-1 definitivo a favor del elenco de Río de Janeiro.

Con este resultado, Audax Italiano quedó en el tercer lugar del Grupo G con 4 puntos, mientras que Vasco da Gama tomó el liderato con 7 unidades. Los otros dos equipos de la zona, Olimpia (4) y Barracas Central (3), jugarán esta noche a las 20:00 horas en Argentina, en un partido que podría enredar aún más el panorama para el cuadro chileno.

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