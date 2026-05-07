Chile dice presente en el Mundial: cantantes colombianos radicados en el país le cantan a su selección y acumulan miles de reproducciones / Cedida

Si bien Chile no estará en el Mundial 2026, igualmente nuestro país está involucrado el ambiente que poco a poco se va encendiendo de cara a la próxima Copa del Mundo.

Esto luego que productores nacionales se contactaran con Luis Lambis, histórico cantante de cumbia colombiana radicado en nuestro país, para crear un himno en apoyo al país cafetalero.

Todo nació por la inspiración del autor y compositor Paulo Morán, quien escribió una canción tras volver desde Medellín, donde vivió el ambiente que rodeó a la selección cafetalera en los amistosos de marzo pasado, donde perdieron ante Croacia y Francia.

“Vi pasión, tristeza, orgullo y esperanza mezclados en un mismo lugar. En ese avión nació la letra”, comentaron cercanos a la creación de la canción llamada “Colombia Se Prende”, que tomó fuerza tras comenzar la grabación y sonido con el productor técnico Marcos Gómez.

Luego se sumó Rodrigo Dino Inostroza, encargado de la producción general y que está ligado al mundo del fútbol al ser uno de los mejores amigos de Alexis Sánchez.

Luis Lambis, junto a su hijo y nietos, le pusieron voz a “Colombia Se Prende”, que en cinco días suma ya más de 240 mil reproducciones a su video oficial en YouTube.

Con un ritmo contagioso, identidad plenamente colombiana y referencias directas a las figuras históricas y actuales de la selección, desde Luis Diaz, James Rodríguez, Carlos Valderrama y René Higuita hasta el inolvidable gol de Freddy Rincón en el minuto 93 ante Alemania en Estados Unidos 1994, la canción comenzó rápidamente a viralizarse y aspira a ser el himno de Colombia con miras al Mundial 2026.