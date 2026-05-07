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Alerta en Metro de Santiago: Línea 5 opera de forma parcial tras cierre de cuatro estaciones

Cuatro estaciones de la zona poniente se encuentran cerradas, limitando el servicio solo entre Las Parcelas y Vicente Valdés.

Mario Vergara

Alerta en Metro de Santiago: Línea 5 opera de forma parcial tras cierre de cuatro estaciones

Alerta en Metro de Santiago: Línea 5 opera de forma parcial tras cierre de cuatro estaciones / Agencia Uno

Metro de Santiago informó la tarde de este jueves una interrupción en su servicio habitual de la Línea 5. Debido a la presencia de una persona en la vía, la empresa procedió al cierre preventivo de cuatro estaciones en la comuna de Maipú.

El servicio ya lleva más de 50 minutos detenido.

Estaciones fuera de servicio

Actualmente, el trayecto de la Línea 5 se encuentra habilitado únicamente desde Las Parcelas hasta Vicente Valdés. Las siguientes paradas no están disponibles para el público:

  • Plaza de Maipú
  • Santiago Bueras
  • Del Sol
  • Monte Tabor

¿Cómo actuar ante una emergencia en Metro?

La empresa recordó a los usuarios los canales oficiales y procedimientos a seguir en caso de incidentes o problemas de salud dentro de la red:

  • Números de contacto: Ante emergencias generales, llamar al 1411. Si es víctima o testigo de acoso, el número de asistencia es el 1488.
  • Intercomunicadores: Puede comunicarse con el personal desde los dispositivos ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
  • Protocolo de evacuación: Se solicita mantener la calma, no correr y ayudar a menores o personas con movilidad reducida a descender del tren siguiendo las instrucciones del personal de estación.

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