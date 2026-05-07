Alerta en Metro de Santiago: Línea 5 opera de forma parcial tras cierre de cuatro estaciones / Agencia Uno

Metro de Santiago informó la tarde de este jueves una interrupción en su servicio habitual de la Línea 5. Debido a la presencia de una persona en la vía, la empresa procedió al cierre preventivo de cuatro estaciones en la comuna de Maipú.

El servicio ya lleva más de 50 minutos detenido.

Estaciones fuera de servicio

Actualmente, el trayecto de la Línea 5 se encuentra habilitado únicamente desde Las Parcelas hasta Vicente Valdés. Las siguientes paradas no están disponibles para el público:

Plaza de Maipú

Santiago Bueras

Del Sol

Monte Tabor

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:

❌ Plaza de Maipú

❌ Santiago Bueras

❌ Del Sol

❌ Montetabor https://t.co/n9HkrHDgla — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 7, 2026

¿Cómo actuar ante una emergencia en Metro?

La empresa recordó a los usuarios los canales oficiales y procedimientos a seguir en caso de incidentes o problemas de salud dentro de la red: