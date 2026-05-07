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La Casa Blanca arremete contra Mark Hamill tras controversial publicación sobre Donald Trump: “Es un individuo enfermo”

El actor vuelve a hacer noticia por su hostilidad contra el Presidente y esta vez recibió una dura respuesta.

José Campillay

Getty Images

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El clima político en Estados Unidos sigue bastante tenso y durante las últimas jornadas volvió a encenderse con otra polémica ligada al mundo del espectáculo.

Desde la Casa Blanca se enfrascaron en una particular controversia con Mark Hamill, reconocido actor que ha expresado su oposición al Gobierno en varias ocasiones.

La administración bajo el alero de Donald Trump calificó al intérprete como un “individuo enfermo”. Esto, luego de una publicación que hizo el hombre detrás de Luke Skywalker en redes sociales.

De manera concreta, Hamill compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se simulaba el fallecimiento del Presidente.

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La controversia se originó en la red social Bluesky, donde en la cuenta verificada de Mark apareció una pieza digital que mostraba a Trump con los ojos cerrados junto a una lápida, en lo que parecía una tumba poco profunda rodeada de margaritas. El montaje incluía la inscripción “Donald J. Trump 1946-2024” y el mensaje “Si tan solo...”.

La reacción del equipo de prensa de The White House no se hizo esperar, vinculando este tipo de manifestaciones con la violencia política que ha marcado la oposición a la gestión actual.

“Estos lunáticos de la izquierda radical no pueden evitarlo. Este tipo de retórica es precisamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato contra nuestro presidente en dos años”, escribieron a través de X, indicando que “Mark Hamill es un individuo enfermo”

Este descargo alude a la vulnerabilidad de la seguridad presidencial, recordando incidentes críticos como el disparo que Donald recibió en la oreja durante un mitin en Pensilvania en 2024, el caso de febrero pasado, donde un hombre fue condenado por intento de asesinato tras ser hallado armado cerca de un campo de golf o el reciente tiroteo en Washington.

El descargo de Hamill y la eliminación del post

Tras la ola de críticas y el duro calificativo recibido desde Washington, el actor de 74 años optó por borrar la publicación y ofrecer una aclaración.

Hamill argumentó que su intención no era desear la muerte del presidente, sino que este enfrente las consecuencias legales de sus actos.

“En realidad, deseaba lo contrario a su muerte, pero pido disculpas si la imagen les pareció inapropiada”, comentó en un nuevo post

En su declaración original, que acompañaba la imagen, el intérprete había manifestado que Donald Trump debería seguir con vida para “presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de mitad de mandato, ser responsabilizado por su corrupción sin precedentes, ser sometido a juicio político, condenado y humillado por sus innumerables crímenes”.

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