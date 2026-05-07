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VIDEO. El dramático testimonio por fallecimiento de joven electrocutado en Inacap: “No hubo reacción ni gritos...”

“Vimos profesores corriendo hacia la sala, pasó algo en la sala”, contó el alumno.

Felipe Romo

El dramático testimonio por fallecimiento de joven electrocutado en Inacap: “No hubo reacción ni gritos...”

Una tragedia golpeó a los estudiantes y profesores de la sede de La Granja de Inacap por la muerte de un alumno que fue electrocutado en una clase de práctica.

El joven recibió una mortal descarga mientras manipulaba un tablero eléctrico de alta tensión, y según informó la PDI, recibió primeros auxilios de sus propios compañeros.

Las autoridades detallaron que se presentó el personal médico al lugar, pero el alumno falleció a pesar de los intentos de reanimación. De momento, se investiga si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

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Un testigo del accidente prestó testimonio en conversación con “Contigo en la mañana”, y contó los primeros minutos tras lo ocurrido.

No hubo ninguna reacción, ni gritos ni nada. Sólo vimos a los profesores corriendo al tercer piso. Un compañero dice ‘algo pasó en la sala eléctrica’, ahí supimos que podría ser un compañero de nosotros”, relató.

“Por lo que vi, la planta estaba equipada con implementos adecuados, pero estuvieron más de una hora reanimándolo. Intentamos llamar a la ambulancia que nunca llegó. Los bomberos fue lo más rápido que llegó”, continuó el alumno.

El testigo afirmó que uno de los grandes responsables sería el profesor de la asignatura, ya que su compañero no habría tenido supervisión de sus implementos de seguridad.

Así también, agregó que la víctima “no tenía los zapatos correspondientes, él tenía zapatos de construcción pero no de voltaje y los guantes no eran los adecuados”.

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