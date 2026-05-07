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Instagram elimina millones de perfiles: El barrido de Meta que sacude las cifras de las grandes celebridades

Desde Lionel Messi hasta Kylie Jenner, pasando por varias figuras e influencers, fueron varios los famosos que notaron una considerable baja de seguidores.

José Campillay

Instagram elimina millones de perfiles: El barrido de Meta que sacude las cifras de las grandes celebridades

En un movimiento que ha generado desconcierto en la industria del marketing digital, las métricas de las personalidades más influyentes de Instagram han experimentado un sismo estadístico.

En cuestión de horas, los perfiles con gran alcance global han visto cómo sus listas de seguidores se reducían por montones.

Según fuentes oficiales, esta situación responde a una nueva fase de saneamiento de la plataforma propiedad de Meta.

Son varias las figuras públicas, de diferentes áreas y disciplinas, que se vieron afectadas, desde futbolistas y cantantes, hasta los denominados ‘influencers’ que basan gran parte de su reconocimiento en las redes.

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Entre los casos más llamativos está el de las celebridades del clan Kardashian-Jenner (incluyendo a Kim, Kylie y Khloé), quienes cuentan con una gran comunidad digital.

También destaca lo sucedido con Justin Bieber, Selena Gómez, Ariana Grande, Taylor Swift, BTS, Karol G, Shakira y Beyoncé, entre otros.

En el mundo del deporte, los dos principales astros de los últimos años también se vieron afectados: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Algo similar vivió la exestrella de la WWE y actor, Dwayne Johnson.

De acuerdo a las comparaciones, el antes y el después es notable, con bajas de entre 500 mil y 15 millones (considerando perfiles de gran calibre). Según los reportes, más de 50 millones de cuentas falsas fueron eliminadas.

Los más afectados

  1. Kylie Jenner: 15 millones (aprox.)
  2. Lionel Messi: 8 millones (aprox.)
  3. Cristiano Ronaldo: 8 millones (aprox.)
  4. Selena Gomez: 6 millones (aprox.)
  5. Ariana Grande: 6 millones (aprox.)
  6. Justin Bieber: 5 millones (aprox.)
  7. Taylor Swift: 4 millones (aprox.)

La explicación oficial

Ante el revuelo, portavoces de Meta han aclarado que estos cambios no representan una pérdida de audiencia real o activa, sino que forman parte de sus protocolos automáticos para mantener la integridad de la red social.

Explican que el fenómeno se debe a la eliminación programada de cuentas que no cumplen con los estándares de actividad.

“Algunas cuentas de Instagram pueden haber notado cambios en el número de sus seguidores. Los seguidores activos no se ven afectados, y cualquier cuenta suspendida que se restaure será añadida nuevamente después de la verificación”, precisaron.

Este tipo de limpiezas busca combatir las cuentas falsas reconocidas como ‘bots’, los perfiles automatizados para difusión de contenido no deseado (spam) y aquellas cuentas con inactividad prolongada.

Repercusión entre los influencers

Es importante subrayar que la caída no implica necesariamente que estas figuras hayan recurrido a la compra de seguidores.

Los expertos señalan que los perfiles con millones de usuarios son “imanes” naturales para los bots, que buscan asociarse a cuentas de alto tráfico para evadir los radares de seguridad de Instagram.

A nivel de mercado, el impacto es meramente simbólico. La influencia real de estos perfiles, medida por su capacidad de interacción (engagement) y su alcance con usuarios humanos, permanece intacta.

Para las marcas y socios comerciales, el valor publicitario de un post de Ronaldo o Kim Kardashian no varía por un ajuste del 1% en su base total de seguidores, especialmente cuando se trata de una depuración que mejora la calidad de la audiencia.

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