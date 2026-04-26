De gala a tensión en minutos: así se vivió el tiroteo en cena con corresponsales en Washington

Santiago

Un abrupto giro marcó la tradicional cena con corresponsales en Washington, donde un tiroteo en las inmediaciones obligó a evacuar al Presidente Donald Trump y a cientos de asistentes.

La jornada, que comenzó como un evento de gala con más de 2.000 invitados, se transformó en minutos en una escena de confusión y alerta. “Fue una noche que empezaba en ‘smoking’ de fiesta y se cortó el cuerpo a todos los allí presentes”, relataron desde el lugar.

El ambiente cambió drásticamente tras los disparos, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el recinto. “Sí que se pudo vivir la tensión” y varios asistentes “se escondieron debajo de las mesas”, mientras se activaban los protocolos de seguridad.

El relato desde la escena

En conversación con Radio ADN, el periodista Javier Negre, presente en el lugar, cuestionó además las condiciones del evento, señalando que “podías acceder sin ningún tipo de medidas de seguridad, sin ningún tipo de detector de metales y es una auténtica vergüenza”.

El episodio dejó en evidencia fallas en los controles de acceso y generó críticas a la organización, en una noche que, según los testimonios, estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre.

“Nos preparábamos fuera de la sala porque los New Media no habían sido invitados, pero sí se pudo vivir la tensión. Compañeros que estaban dentro, cerca de la mesa del Presidente Trump, reportaron que se escucharon los balazos incluso al interior. Él mantuvo la calma. Primero evacuaron al vicepresidente J.D. Vance, luego a la primera dama" agregó Javier.

”Fue un momento de mucha tensión: los periodistas dentro de la sala se escondieron debajo de las mesas y registraron todo en redes sociales en tiempo real” sumó el comunicador.